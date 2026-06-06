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Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
06/06/2026 15:02
Θεσσαλονίκη: Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη
PHOTO- INTIME

Λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη πεζή στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Η κοπέλα, προσπάθησε να περάσει βιαστικά το δρόμο, δεν είδε το λεωφορείο της γραμμής 56 που ερχόταν, με αποτέλεσμα, το βαρύ όχημα να την τραυματίσει, ευτυχώς ελαφρά.

Η 24χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”, και θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

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