Θεσσαλονίκη: Κλειστή η Περιφερειακή προς Δυτικά λόγω Flyover

Κλειστό θα παραμείνει το ρεύμα προς Δυτικά στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, λόγω των εργασιών για την κατασκευή του Flyover. Η διακοπή θα ισχύσει απόψε και αύριο, από τις 23:30 έως τις 05:30 το πρωί, με την Τροχαία Θεσσαλονίκης να εφαρμόζει προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Πού θα διακοπεί η κυκλοφορία

Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διακοπεί πλήρως στο ρεύμα προς Δυτικά, στο τμήμα της Ανατολικής Εσωτερικής Περιφερειακής μεταξύ του Ανισόπεδου Κόμβου Κ10, στα Κωνσταντινοπολίτικα, και του Ανισόπεδου Κόμβου Κ9, στην Τούμπα.

Οι οδηγοί που θα κινούνται προς Δυτικά θα πρέπει να εξέλθουν στο ύψος του Κ10, μέσω της οδού Σταγειρίτη.

Η εκτροπή των οχημάτων

Με βάση την εργοταξιακή σήμανση, τα οχήματα θα συνεχίζουν μέσω των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη και Διαγόρα. Στη συνέχεια, θα επιστρέφουν στην Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στο ρεύμα προς Δυτικά, μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου Κ9 στην Τούμπα.

Αντίθετα, η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Ανατολικά, με κατεύθυνση προς Χαλκιδική και Αεροδρόμιο, θα διεξάγεται κανονικά και χωρίς παρεμπόδιση.

Η Τροχαία Θεσσαλονίκης καλεί τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή, να μειώνουν ταχύτητα και να ακολουθούν τις πινακίδες σήμανσης και τις υποδείξεις των τροχονόμων, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα και συνωστισμός.