Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζό στην οδό Μοναστηρίου

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού σημειώθηκε χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη.

Ένας άνδρας περίπου 40 ετών τραυματίστηκε όταν αυτοκίνητο τον παρέσυρε στην οδό Μοναστηρίου.

Που και πότε σημειώθηκε το τροχαίο

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο έγινε περίπου στις 20:40, στην οδό Μοναστηρίου 131, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο οδηγός του αυτοκινήτου παρέσυρε τον πεζό, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Η μεταφορά του τραυματία στο νοσοκομείο

Στο σημείο χρειάστηκε η επέμβαση του ΕΚΑΒ για την παραλαβή του τραυματισμένου άνδρα. Ασθενοφόρο τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.