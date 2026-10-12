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Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Τι ισχυρίστηκε η 19χρονη κόρη των γιατρών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 21:10

Το θέμα που θα παρακολουθήσετε, αφορά στις έρευνες, για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Να βγάλει τον προφυλακισμένο πατέρα της από το κάδρο των ευθυνών, επιχείρησε η 19χρονη κόρη του στην κατάθεσή της, στον ανακριτή.

Ενώ υποστήριξε, ότι ο γιατρός, δεν γνώριζε ότι η ίδια είχε υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

 

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