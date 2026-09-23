Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Νέα sms από το μοιραίο απόγευμα
Νέα τροπή δίνουν στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τα μηνύματα μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της προφυλακισμένης γιατρού, τις κρίσιμες ώρες, που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, αλλά και μετρά την μεταφορά του στο νοσοκομείο.
Την ίδια ώρα, καλούνται για κατάθεση από τον ανακριτή, και νέα πρόσωπα.
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