Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Νέα sms από το μοιραίο απόγευμα

Νέα τροπή δίνουν στην έρευνα για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, τα μηνύματα μεταξύ του υπνοθεραπευτή και της προφυλακισμένης γιατρού, τις κρίσιμες ώρες, που ο τραγουδιστής βρισκόταν στο ιατρείο, αλλά και μετρά την μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, καλούνται για κατάθεση από τον ανακριτή, και νέα πρόσωπα.