Τέμπη: “Θυμάμαι την φλόγα να ξεπηδάει και τις φωνές των ανθρώπων”

Ο Αριστείδης Καρατζούνης κατέθεσε σήμερα στην δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Ο μάρτυρας της τραγωδίας, συγκλονίζει με την κατάθεσή του. Βρισκόταν στο δεύτερο βαγόνι, όταν τα δύο τρένα συγκρούστηκαν.

“Σαν απότομο φρενάρισμα” χαρακτήρισε, την στιγμή της σύγκρουσης, ο Αριστείδης Καρατζούνης. όπως είπε εκείνη την στιγμή έβαλε τα χέρια του μπροστά για να προστατευτεί μετά την σφοδρότητα της σύγκρουσης.

«Θυμάμαι να χτυπάω δεξιά και αριστερά. Αντιλαμβανόμουν τον στροβιλισμό. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θυμάμαι μέχρι που έχασα τις αισθήσεις μου» περιέγραψε ο μάρτυρας, για την στιγμή πριν χάσει τις αισθήσεις του.

Ο Αριστείδης Καρατζούνης, μίλησε και για την φωτιά που ξέσπασε στο σημείο μετά την σύγκρουση.

«Ξεκίνησα να πάω προς τα πίσω και είδα να ξεπηδάει μια φωτιά. Μια μικρή φωτιά που εξαπλωνόταν σιγά σιγά και εκεί άκουγα τις πρώτες φωνές των ανθρώπων… Ξεπήδησε αργά, στο μέσον μιας μάζας».

Όπως είπε τελικά κατάφερε να βγει από το βαγόνι και να σκαρφαλώσει στην Εθνική Οδό. Στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Είχε τραυματιστεί στο κεφάλι, ενώ τραύματα υπήρχαν και στο υπόλοιπο σώμα του.

Η δίκη συνεχίζεται στο στάδιο όπου καταθέτους συγγενείς θυμάτων και τραυματίες.