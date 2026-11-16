Τέλενδος: Επιχείρηση διάσωσης δύο τραυματισμένων αναρριχητών

Με ιδιωτικό σκάφος μεταφέρθηκαν στην Κάλυμνο όπου τους παρέλαβε το ΕΚΑΒ

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στην Τέλενδο, όταν δύο Κορεάτες αναρριχητές, ένας 56χρονος και μία 26χρονη, τραυματίστηκαν έπειτα από πτώση σε αναρριχητικό πεδίο του νησιού.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό στις 12:45, έπειτα από κλήση στον αριθμό έκτακτης ανάγκης 112, μέσω της οποίας κατέστη δυνατός ο άμεσος γεωεντοπισμός των τραυματιών.

Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν συνολικά 12 πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Καλύμνου και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κω, με τη συνδρομή της Εθελοντικής Ομάδας Διάσωσης Χερσαίων Ατυχημάτων Καλύμνου.

Οι διασώστες εντόπισαν τους δύο τραυματίες και τους μετέφεραν με ιδιωτικό σκάφος από την Τέλενδο στην Κάλυμνο, όπου τους παρέλαβε το ΕΚΑΒ.