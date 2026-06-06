Ταυτοποίηση 75χρονου για διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος Βορείου Ελλάδος ταυτοποιήθηκε 75χρονος, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για διατάραξη της λειτουργίας υπηρεσίας.

Προηγήθηκε καταγγελία Δημοτικής Αρχής, σχετικά με την αποστολή υπεράριθμων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam) από άγνωστο δράστη προς ηλεκτρονικές θυρίδες του Δήμου, με αποτέλεσμα τη σοβαρή διατάραξη της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών Υπηρεσιών.

Για την υπόθεση παραγγέλθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, ενώ από την επακόλουθη ενδελεχή και εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα, προέκυψε ότι τα ηλεκτρονικά ίχνη που χρησιμοποιήθηκαν για τη διαχείριση των λογαριασμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αντιστοιχούν στον κατηγορούμενο.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.