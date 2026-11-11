Στην δημοσιότητα δίνονται μετά από Εισαγγελική εντολή τα ονόματα, τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες 18 κρατουμένων σε βάρος των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη εγκληματικής οργάνωσης, για υπόθεση συστηματικής διάπραξης συστηματικών απατών, κλοπών και αποπειρών αυτών, σε βάρος κυρίως ηλικιωμένων ατόμων.

Η λεία τους φτάνει τις 700.000 Ευρώ ΕΛΑΣ

Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου και της τοπικής κοινωνίας, τη διευκόλυνση διερεύνηση της επίδοσης – συμμετοχής τους και σε άλλες ομοειδούς βαρύτητας αξιόποινες πράξεις, σε βάρος μεγάλου αριθμού και άλλων θυμάτων και στην ευχερέστερη ικανοποίηση της ποινικής αξίωσης της Πολιτείας για τον κολασμό των εγκλημάτων που τέλεσαν.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 27520-22458 και 27520-98744 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας.

Τα μέλη συμμορίας που εξαπατούσαν ηλικιωμένους σε όλη την Ελλάδα, πάνω από €700.000 η λεία τους.

Πώς λειτουργούσαν

Σύμφωνα με την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, οι κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει οργανωμένο μηχανισμό τηλεφωνικής εξαπάτησης, με συγκεκριμένους ρόλους και διαφορετικά κέντρα επιχειρήσεων.

Οι δράστες επικοινωνούσαν με ανυποψίαστους πολίτες και, ανάλογα με την περίπτωση, παρουσιάζονταν ως εργαζόμενοι του ΔΕΔΔΗΕ ή ως λογιστές. Χρησιμοποιώντας ψευδείς ισχυρισμούς, επιχειρούσαν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των θυμάτων τους και να τα πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα.

Η δράση των τριών κυκλωμάτων εκτεινόταν σε Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Αιτωλοακαρνανία και άλλες περιοχές της χώρας, με τις πρώτες καταγεγραμμένες πράξεις να χρονολογούνται από τον Μάρτιο του 2026.

Το κύκλωμα της Κορινθίας με λεία σχεδόν 483.000 ευρώ

Η πρώτη εγκληματική οργάνωση χρησιμοποιούσε τηλεφωνικό κέντρο στην ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας και δραστηριοποιήθηκε από τις 30 Μαΐου έως τις 16 Οκτωβρίου 2026. Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν 10 άτομα ως εμπλεκόμενους, από τους οποίους συνελήφθησαν πέντε.

Στο συγκεκριμένο κύκλωμα αποδίδονται τουλάχιστον 25 αξιόποινες πράξεις, με το παράνομο περιουσιακό όφελος να υπολογίζεται σε 482.766 ευρώ.

Νέα Κίος: Οκτώ εμπλεκόμενοι και λεία 210.150 ευρώ

Η δεύτερη οργάνωση είχε εγκαταστήσει το τηλεφωνικό της κέντρο στην περιοχή της Νέας Κίου Αργολίδας και φέρεται να έδρασε από τις 22 Μαρτίου έως τις 8 Οκτωβρίου.

Στην υπόθεση ταυτοποιήθηκαν έξι ημεδαποί και δύο αλλοδαποί, ενώ εξιχνιάστηκαν τουλάχιστον 11 περιπτώσεις εξαπάτησης και κλοπών.

Η συνολική λεία της συγκεκριμένης ομάδας ανέρχεται σε 210.150 ευρώ.

Ζεφύρι: Τρίτο κύκλωμα με λεία άνω των 15.000 ευρώ

Η τρίτη ομάδα είχε ως βάση το Ζεφύρι Αττικής και δραστηριοποιήθηκε για μικρότερο χρονικό διάστημα, από τις 19 έως τις 26 Αυγούστου 2026.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τρία μέλη, όλα ημεδαπούς, και εξιχνίασαν τουλάχιστον τρεις αξιόποινες πράξεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος που αποδίδεται στη συμμορία ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Κατά τις ταυτόχρονες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κατοικίες και αυτοκίνητα των εμπλεκομένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

– 39 συσκευές κινητών τηλεφώνων.

– 33 τηλεφωνικές συνδέσεις.

– Εννέα οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της εγκληματικής δράσης.

– Πλήθος κοσμημάτων και άλλων τιμαλφών αντικειμένων.

– Ζεύγη πινακίδων κυκλοφορίας μη λειτουργικών οχημάτων.