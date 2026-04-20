Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 16χρονος που παρέσυρε την 16χρονη στη Λιοσίων

Στον εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ο 16χρονος που συνελήφθη για την παράσυρση -και εγκατάλειψη- μιας 16χρονης στη Λιοσίων το Σάββατο (18/04). Ο δράστης παρέμεινε το βράδυ στην Τροχαία Αττικής , ενώ εγκατέλειψε το θύμα, το οποίο νοσηλεύεται με βαριά τραύματα στο ΚΑΤ.

Σημειώνεται πως ο 16χρονος οδηγός φέρεται να κινούνταν χωρίς άδεια οδήγησης, όταν παρέσυρε την 16χρονη στη Λιοσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και ασέλγειας.

Στο μεταξύ, η τραυματισμένη κοπέλα παραμένει διασωληνωμένη σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας στο ΚΑΤ, φέροντας σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.

Ο 16χρονος είναι «γνώριμος των Αρχών»

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, ο 16χρονος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων για διακίνηση ναρκωτικών.

Εκτός από τον 16χρονο, συνελήφθησαν ακόμα τρία άτομα, μια 20χρονη, ένας 20χρονος, οι οποίοι με ψευδείς καταθέσεις προσπάθησαν να αποκρύψουν την ταυτότητα του οδηγού, καθώς και ένας 22χρονος, που ήταν συνεπιβάτης στη μηχανή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ