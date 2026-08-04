“Στολίδι” στον Σκορπιό το mega yacht Loon

Στα νερά του Ιονίου και συγκεκριμένα στον Σκορπιό βρίσκεται το Mega yacht Loon Αμερικανού δισεκατομμυριούχου.

Άλλη μια χρονιά που τα νησιά της Ελλάδας αποτελούν μοναδικό πόλο έλξης για τους “εκπροσώπους” του luxury yachting.

Στον ξακουστό Σκορπιό βρίσκεται το mega yacht Loon του αμερικανού δισεκατομμυριούχου Craig Leipold, ο οποίος συχνά επιλέγει να «πλεύσει» στα ελληνικά νερά. Το υπερπολυτελές γιοτ φτάνει σε μέτρα τα 67,5 ενώ η αξία του αγγίζει τα 75 εκατομμύρια δολάρια. Αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά superyachts παγκοσμίως.

Ιδιαίτερης σημασίας για την χώρα μας η παρουσία του γιοτ και παρόμοιων στα ελληνικά νησιά επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Cpt Γιώργος Ράλλης. Όπως τονίζει ο πρόεδρος τέτοιες εικόνες είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές καθώς η χώρα μας προβάλλεται διεθνώς ενώ παράλληλα ενισχύονται οι τοπικές οικονομίες και οι ναυτιλιακές υπηρεσίες.

Μάλιστα με την φιλοξενία τέτοιου είδους θαλαμηγών στα ελληνικά νησιά, αναδεικνύονται η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών επαγγελματισμού και φιλοξενίας ελληνικών πληρωμάτων.