Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πάτρας οι τρεις τραυματίες από τον Άραξο

Πιο σοβαρά τραύματα φέρει μία δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση

Στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι τρεις τραυματίες μετά την υποχώρηση σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου, κατά την διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πιο σοβαρά τραύματα φέρει μία δημοσιογράφος, η οποία ενδέχεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, ενώ οι δύο άλλοι τραυματίες, ένας φωτορεπόρτερ και ένας εικονολήπτης, φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Σχετικά με τις συνθήκες του ατυχήματος, σύμφωνα με πληροφορίες, δημοσιογράφοι, εικονολήπτες και φωτορεπόρτερ είχαν ανέβει στην σκάλα επιβίβασης, προκειμένου να καλύψουν δημοσιογραφικά την άφιξη αεροπλάνου ξένης εταιρείας, στο οποίο θα δινόταν το όνομα «Πάτρα».

Όμως, για αγνώστους ακόμα λόγους, η σκάλα υποχώρησε, με αποτέλεσμα περίπου δέκα άτομα να βρεθούν στο έδαφος. Αμέσως μετά κλήθηκαν ασθενοφόρα, ενώ γιατρός του νοσοκομείου της Αμαλιάδας που βρισκόταν στην τελετή πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες.

Όσον αφορά στα αίτια της πτώσης της σκάλας, έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ