Στο 20,61% η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας στην απεργία

Στο 11,16% η συμμετοχή στην Δευτεροβάθμια

Στο 20,61% η συμμετοχή των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στο 11,16% της Δευτεροβάθμιας στη σημερινή απεργία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η συμμετοχή των εκπαιδευτικών στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση, διαμορφώθηκε στο 20,61% στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στο 11,16% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ειδικότερα, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση συμμετείχαν στην απεργία 20.777 εκπαιδευτικοί, ενώ στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 8.886 εκπαιδευτικοί.

Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (ΠΔΕ), το ποσοστό συμμετοχής των εκπαιδευτικών διαμορφώθηκε στο 6,55%, με 163 απεργούς.

Παράλληλα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία για τις σχολικές μονάδες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 317 από τις συνολικά 3.566 μονάδες (8,78%) καταγράφηκαν με κατάληψη ή αποχή.

Καταλήψεις/αποχές ανά περιφέρεια

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία καταδεικνύει ότι η μεγάλη πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν συμμετείχε στην απεργία, ενώ η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίστηκε στην πλειοψηφία των σχολικών μονάδων της χώρας.