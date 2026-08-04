Στις 6 Αυγούστου η κηδεία του Λάκη Χαλκιά

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου 2026 στις 12:00 και στο ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Πρώτο Νεκροταφείο Αθηνών, θα γίνει η κηδεία του Λάκη Χαλκιά, όπως ανακοίνωσε η οικογένεια του τραγουδιστή.

Ωστόσο, από τις 10 το πρωί, η σορός θα τεθεί για προσκύνημα, ενώ η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.

Σύμφωνα με την οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ) ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609 Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA