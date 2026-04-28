ALPHA NEWS

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
28/04/2026 15:20
Σκιάθος: Σεισμός 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ
Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4,7 στην κλίμακα Ρίχτερ ανακοίνωσε εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 137 χιλιομέτρων βόρεια βορειοδυτικά των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 8 χιλιόμετρα δυτικά της Σκιάθου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

