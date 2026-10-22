Συνταξιούχοι:Ξέχασαν να δηλώσουν αναδρομικά. Τους χτυπάει την πόρτα η Εφορία

Την πόρτα χτύπησε η Εφορία σε 55.000 συνταξιούχους που ξέχασαν να δηλώσουν τα αναδρομικά συντάξεων που έλαβαν το 2020.

Από τους περίπου 878.000 φορολογούμενους που εισέπραξαν αναδρομικά ποσά το 2020, οι 761.000, δηλαδή το 87%, έχουν υποβάλει τις απαιτούμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος.

Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά συντάξεων

Η υποβολή των τροποιητικών δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά, με ξεχωριστή δήλωση για κάθε έτος. Επίσης, τα αναδρομικά δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση για το φορολογικό έτος στο οποίο αφορούν.

Εξόφληση σε δόσεις

Για όσους αδυνατούν να εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή, προβλέπεται η δυνατότητα αποπληρωμής του φόρου σε έως 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις.

Η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται σε 30 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι για να αξιοποιήσει κάποιος τον μέγιστο αριθμό των 72 δόσεων θα πρέπει η συνολική οφειλή, μαζί με τους τόκους, να φτάνει τουλάχιστον τα 2.160 ευρώ. Για μικρότερες οφειλές, ο αριθμός των δόσεων περιορίζεται αναλόγως.