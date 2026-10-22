Συνελήφθη 27χρονος για κλοπές σε Ιερούς Ναούς στη Μήλο

Συνελήφθη χθες Τετάρτη (21/10/2026) , από αστυνομικούς στη Μήλο, ένας 27χρονος, ο οποίος κατά το διάστημα από 05:00 έως 20:00 της 20ης Οκτωβρίου 2026, προχώρησε σε έξι κλοπές χρημάτων (3 απόπειρες και 3 τετελεσμένες), από παγκάρια Ιερών Ναών στη Μήλο.

Στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων ευρώ.

Σε βάρος του 27χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.