Συνελήφθη 27χρονος για κλοπές σε Ιερούς Ναούς στη Μήλο
Συνελήφθη χθες Τετάρτη (21/10/2026) , από αστυνομικούς στη Μήλο, ένας 27χρονος, ο οποίος κατά το διάστημα από 05:00 έως 20:00 της 20ης Οκτωβρίου 2026, προχώρησε σε έξι κλοπές χρημάτων (3 απόπειρες και 3 τετελεσμένες), από παγκάρια Ιερών Ναών στη Μήλο.
Στην κατοχή του, βρέθηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των τετρακοσίων ευρώ.
Σε βάρος του 27χρονου, σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπές κατ’ εξακολούθηση.
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