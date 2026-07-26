Σύλληψη Αιγύπτιου με χειροβομβίδα – Στόχος δικαστικός – Εντολή από τις φυλακές
Νέα στοιχεία έρχονται στο φως, για τη σχεδιαζόμενη επίθεση με χειροβομβίδα, κοντά στην κατοικία, του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ταυτοποιηθεί το άτομο, που φέρεται να προμήθευσε, τη χειροβομβίδα, στον 30χρονο Αιγύπτιο.
Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.
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