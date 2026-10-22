Σύλληψη 47χρονου έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη από αστυνομικούς, ένας 47χρονος στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε καταγγελία 31χρονης πρώην συντρόφου του, για ενδοοικογενειακή βία.

Η γυναίκα κατήγγειλε, ότι το βράδυ της περασμένης Τρίτης (20/10/2026), ο 47χρονος, μέσα στο διαμέρισμά του, φέρεται να άσκησε σωματική βία σε βάρος της, και αποπειράθηκε να προβεί σε γενετήσιες πράξεις, χωρίς τη συναίνεσή της.

Αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου- Αναλήψεως, εντόπισαν τον 47χρονο και τον συνέλαβαν.