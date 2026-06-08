Ρόδος: Φονική συμπλοκή μεταξύ φίλων στις Καλυθιές

Θύμα θανατηφόρας επίθεσης με μαχαίρι έπεσε το βράδυ της Δευτέρας ένας 60χρονος στη Ρόδο, λίγο μετά τις 20:00.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες των αρχών, το περιστατικό σημειώθηκε στο χωριό Καλυθιές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο διαπίστωσε τον θάνατο του άνδρα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φερόμενος ως δράστης είναι φίλος του θύματος. Οι δύο άνδρες φέρεται να αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ μέχρι στιγμής τα αίτια που οδήγησαν στην τραγωδία παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Την υπόθεση ερευνούν αξιωματικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, οι οποίοι εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα και συλλέγουν στοιχεία για τις συνθήκες του εγκλήματος.