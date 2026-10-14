Ροδόπη: Λύκος εμφανίστηκε στη Νυμφαία

Λύκος καταγράφηκε από κάμερα παρακολούθησης στη Νυμφαία, κοντά σε κυψέλες, νωρίς το πρωί της 3ης Οκτωβρίου.

Το ζώο φαινόταν αδύνατο και καχεκτικό, γεγονός που ενδέχεται να το οδηγεί πιο κοντά σε ανθρώπους, αναζητώντας τροφή. Καθώς η περιοχή αποτελεί δημοφιλή προορισμό για περιπάτους, οι επισκέπτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

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Προσοχή σε όσους κάνουν περιπάτους

Η Νυμφαία είναι αγαπημένος προορισμός για όσους θέλουν να περπατήσουν στη φύση. Την περιοχή επισκέπτονται ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και οικογένειες, γι’ αυτό συνιστάται αυξημένη προσοχή.

Όσοι κινούνται στην περιοχή καλό είναι να αποφεύγουν τις πρωινές και βραδινές ώρες χωρίς παρέα. Παράλληλα, οι γονείς πρέπει να φροντίζουν ώστε τα παιδιά να μην απομακρύνονται, ενώ τα κατοικίδια δεν πρέπει να περιφέρονται χωρίς επίβλεψη.

Τι να κάνετε αν συναντήσετε τον λύκο

Σε περίπτωση που κάποιος συναντήσει τον λύκο στη Νυμφαία, είναι σημαντικό να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να μην τρέξει.

Η σύσταση είναι να απομακρυνθεί αργά, χωρίς να πλησιάσει το ζώο. Επίσης, οι περιπατητές δεν πρέπει να επιχειρήσουν να το ταΐσουν ή να έρθουν κοντά του.

Η προσοχή όσων επισκέπτονται την περιοχή είναι σημαντική, ιδιαίτερα κατά τις ώρες που ο λύκος έχει καταγραφεί να κινείται κοντά σε σημεία ανθρώπινης δραστηριότητας.