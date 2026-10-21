Ρέθυμνο: Δεν τα κατάφερε ο 22χρονος Βαγγέλης

Δέκα ημέρες πάλεψε για τη ζωή του ο 22χρονος Βαγγέλης Πετράκης, που είχε τραυματιστεί βαρύτατα σε τροχαίο στο Ρέθυμνο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο νεαρός δεν τα κατάφερε και άφησε την τελευταία του πνοή στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Χανίων, σκορπίζοντας θλίψη στην οικογένειά του και στην τοπική κοινωνία.

Ο Βαγγέλης, μοναχοπαίδι των γονιών του, είχε τραυματιστεί σοβαρά την Κυριακή 11 Οκτωβρίου, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτοκίνητο στην οδό Μάρκου Πορτάλιου, έξω από ξενοδοχείο του Ρεθύμνου.

Από τη σφοδρή σύγκρουση υπέστη βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου νοσηλεύτηκε σε κρίσιμη κατάσταση.

Για δέκα ημέρες οι γιατροί έδιναν μάχη να τον κρατήσουν στη ζωή, ενώ οι δικοί του άνθρωποι περίμεναν με αγωνία ένα ευχάριστο νέο. Δυστυχώς, σήμερα το πρωί ο 22χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τελευταίο αντίο θα πουν συγγενείς και φίλοι αύριο, στις 3 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσάρων Μαρτύρων του Ρεθύμνου. Η ταφή του θα πραγματοποιηθεί στον Σωματά Ρεθύμνου.