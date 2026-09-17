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Πρώτες ώρες στο κελί για τους γιατρούς

Τεταμένο το κλίμα στη φυλακή
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/09/2026 20:01

Στις φυλακές Κορυδαλλού κρατούνται από σήμερα, οι δυο γιατροί, που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Έχουν μεταφερθεί σε απομονωμένα κελιά, για λόγους ασφαλείας, λόγω των αντιδράσεων που ήδη υπάρχουν σε βάρος από τους υπόλοιπους κρατούμενους, καθώς ο καλλιτέχνης, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στις φυλακές.

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