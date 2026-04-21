Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου- Πληρώνουν τη μικροφωνική στον Λευκό Πύργο

Πρόστιμο 300 ευρώ επιβλήθηκε σε μουσικούς του δρόμου στη Θεσσαλονίκη , οι οποίοι τραγουδούσαν μπροστά στο Λευκό Πύργο. H Δημοτική Αστυνομία, κατέγραψε παράβαση σε βάρος τους επειδή χρησιμοποιούσαν μικροφωνική εγκατάσταση με ενισχυτή κάτι που δεν επιτρέπεται πια στην παραλιακή.