Πρόστιμο 300 ευρώ σε μουσικούς του δρόμου- Πληρώνουν τη μικροφωνική στον Λευκό Πύργο
Πρόστιμο 300 ευρώ επιβλήθηκε σε μουσικούς του δρόμου στη Θεσσαλονίκη , οι οποίοι τραγουδούσαν μπροστά στο Λευκό Πύργο. H Δημοτική Αστυνομία, κατέγραψε παράβαση σε βάρος τους επειδή χρησιμοποιούσαν μικροφωνική εγκατάσταση με ενισχυτή κάτι που δεν επιτρέπεται πια στην παραλιακή.
