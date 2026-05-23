Με βαρύ ποινικό παρελθόν φέρεται ο 42χρονος Αλβανός που σήκωσε όπλο σε αστυνομικούς στο Μικρολίμανο

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα στο Μικρολίμανο του Πειραιά, όταν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ήρθαν αντιμέτωποι με ένοπλο 42χρονο άνδρα αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος προέταξε όπλο εναντίον τους κατά τη διάρκεια ελέγχου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της εκπροσώπου Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντίας Δημογλίδου, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της 23ης Μαΐου 2026, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών πραγματοποιούσαν ελέγχους σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντόπισαν άνδρα να κινείται στον εξωτερικό χώρο καταστήματος και έκριναν ύποπτη τη συμπεριφορά του.

Όταν οι αστυνομικοί τον πλησίασαν και δήλωσαν την ιδιότητά τους, ο άνδρας επιχείρησε να απομακρυνθεί.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στη συνέχεια προέταξε όπλο εναντίον αστυνομικού, με αποτέλεσμα δεύτερος αστυνομικός να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, τραυματίζοντάς τον και ακινητοποιώντας τον.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ ενημερώθηκε άμεσα και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Όπως ανέφερε η κ. Δημογλίδου, κατά τις έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του δύο πλήρως οπλισμένα πιστόλια και ένα περίστροφο. Σύμφωνα με την ίδια, το όπλο που φέρεται να προέταξε εναντίον αστυνομικού είχε σφαίρα στη θαλάμη και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.

Παράλληλα ανέφερε ότι σε σακίδιο που βρέθηκε κοντά στο σημείο εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών ουσιών και έξι χειροβομβίδες, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών της ΕΛ.ΑΣ..

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας τόνισε ότι από την προανάκριση προέκυψε ότι πρόκειται για 42χρονο αλλοδαπό, ο οποίος, έχει απασχολήσει τις Αρχές ήδη από το 1995 για σειρά βαρέων αδικημάτων, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, απόπειρες ανθρωποκτονίας, εγκληματική οργάνωση, ληστείες, κλοπές, βιασμό και αρπαγή αστυνομικού ως ομήρου.

Σε βάρος του σημείωσε επίσης ότι εκκρεμούσαν ερυθρά αγγελία και ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για σειρά αδικημάτων, όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας, ληστείες κατά συρροή, αρπαγή, απόδραση κρατουμένων, αντίσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., ο 42χρονος είχε συλληφθεί το 2019 στο εξωτερικό, όπου εξέτισε ποινή φυλάκισης έως το 2025, ενώ φέρεται να εισήλθε παράνομα στην Ελλάδα εντός του 2026. Οι συνολικές ποινές κάθειρξης και φυλάκισης που εκκρεμούν σε βάρος του στη χώρα μας ξεπερνούν τα 73 έτη.

Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕ.

