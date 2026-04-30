Πυρκαγιά σε κατάστημα στο Ίλιον – Σοβαρές ζημιές και σε διαμερίσματα
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στο Ίλιον και έχει προκαλέσει μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής. Στις φλόγες έχει τυλιχθεί, πολυκατοικία, που φιλοξενεί στο ισόγειο, κατάστημα με ανταλλακτικά. Η φωτιά ξεκίνησε από το κατάστημα, και επεκτάθηκε στα διαμερίσματα των άλλων οροφών.
Μας ενημερώνει ο Άλκης Παππάς.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις