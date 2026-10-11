Πυρκαγιά και βύθιση σκάφους στην Μυτιλήνη
Βίντεο με το σκάφος να καίγεται έδωσε στην δημοσιότητα το Λιμενικό . Ο μοναδικός επιβαίνων στο σκάφος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σκάλας Λουτρών Μυτιλήνης, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο μοναδικός επιβαίνων στο ιστιοφόρο, αλλοδαπός υπήκοος, απομακρύνθηκε από το σκάφος με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους.
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