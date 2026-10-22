Πάρος: Καταγγελία για πετονιά-παγίδα σε δρόμο της Αλυκής

Άγνωστα άτομα φέρονται να τοποθέτησαν λεπτή πετονιά στην Πάρο σε δρόμο της Αλυκής, με αποτέλεσμα μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί στον λαιμό το χθες το βράδυ.

Ο πολίτης που αναφέρθηκε στο περιστατικό προσδιορίζει τη θέση σε δρόμο περίπου 50 μέτρα μετά από περίπτερο της περιοχής. Η πετονιά φέρεται να βρισκόταν στην αριστερή πλευρά του δρόμου, κοντά σε πινακίδα που ορίζει ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα 30 χιλιομέτρων την ώρα.

Κατά την καταγγελία, το λεπτό νήμα είχε τοποθετηθεί κατά μήκος του περάσματος των οχημάτων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο ειδικά για όσους κινούνται με μοτοσικλέτες ή άλλα δίκυκλα.

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Ενημερώθηκε η Αστυνομία για την καταγγελία στην Πάρο

Για το καταγγελλόμενο συμβάν έχει ενημερωθεί η Αστυνομία. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι τώρα επίσημη επιβεβαίωση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να έγινε ο τραυματισμός.