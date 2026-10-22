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Πάρος: Καταγγελία για πετονιά-παγίδα σε δρόμο της Αλυκής

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
22/10/2026 12:31
Πάρος: Καταγγελία για πετονιά-παγίδα σε δρόμο της Αλυκής
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-CYCLADES LIVE

Άγνωστα άτομα φέρονται να τοποθέτησαν λεπτή πετονιά στην Πάρο σε δρόμο της Αλυκής, με αποτέλεσμα μοτοσικλετιστής να τραυματιστεί στον λαιμό το χθες το βράδυ.

Ο πολίτης που αναφέρθηκε στο περιστατικό προσδιορίζει τη θέση σε δρόμο περίπου 50 μέτρα μετά από περίπτερο της περιοχής. Η πετονιά φέρεται να βρισκόταν στην αριστερή πλευρά του δρόμου, κοντά σε πινακίδα που ορίζει ανώτατη επιτρεπόμενη ταχύτητα 30 χιλιομέτρων την ώρα.

Κατά την καταγγελία, το λεπτό νήμα είχε τοποθετηθεί κατά μήκος του περάσματος των οχημάτων, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο ειδικά για όσους κινούνται με μοτοσικλέτες ή άλλα δίκυκλα.

Πάρος Πετονιά Παγίδα
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ-CYCLADES LIVE

Ενημερώθηκε η Αστυνομία για την καταγγελία στην Πάρο

Για το καταγγελλόμενο συμβάν έχει ενημερωθεί η Αστυνομία. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι τώρα επίσημη επιβεβαίωση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να έγινε ο τραυματισμός.

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