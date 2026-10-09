Παραβίασε δύο κόκκινα φανάρια στη Μεσογείων- Συνελήφθη οδηγός λεωφορείου

Σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση

Η Αστυνομία συνέλαβε οδηγό λεωφορείου, όπου, σύμφωνα με οπτικό υλικό που τον κατέγραψε, παραβίασε δυο κόκκινους σηματοδότες και πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στη λεωφόρο Μεσογείων.

Το συμβάν, έλαβε χώρα την περασμένη Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2026, στο ύψος της συμβολής της λεωφόρου Μεσογείων με την οδό Χαλανδρίου.

Σύμφωνα με βίντεο που ανέβηκε στο διαδίκτυο, ο 65χρονος οδηγός του λεωφορείου, φαίνεται να έκανε επικίνδυνες αλλαγές λωρίδων στην λεωφόρο, και να παραβίασε δυο ερυθρούς σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο τους υπόλοιπους οδηγούς.

Οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τον 65χρονο μέσω του βιντεοληπτικού υλικού, και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.