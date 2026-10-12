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Παραμένουν κλειστά τα σχολεία στη Γκράβα

Σε τηλεκπαίδευση πάνω από 4.000 μαθητές
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 21:16

Πάνω από 4.000 μαθητές δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους, στο μεγαλύτερο σχολικό συγκρότημα της Αθήνας, την Γκράβα, εξαιτίας της περίεργης οσμής αερίου.

Το σχολικό συγκρότημα παραμένει κλειστό.

Οι μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ αναμένονται νέοι έλεγχοι από το Τεχνικό Επιμελητήριο.

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