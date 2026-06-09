Πάνω από 2.600 συλλήψεις παράτυπων αλλοδαπών από το Λιμενικό τον Μάιο

Σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Ασφάλειας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, τον Μάιο του 2026 καταγράφηκαν 64 περιστατικά παράτυπης εισόδου αλλοδαπών στην Ελλάδα, με τον συνολικό αριθμό των συλληφθέντων να ανέρχεται σε 2.663 άτομα.

Κατά το ίδιο διάστημα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 72 διακινητών, ενώ κατασχέθηκαν πέντε σκάφη που χρησιμοποιήθηκαν για τη μεταφορά των μεταναστών.

Όσον αφορά τις περιπτώσεις παράτυπης εξόδου από τη χώρα, καταγράφηκαν τέσσερα περιστατικά.

Συνελήφθησαν πέντε αλλοδαποί, οι οποίοι επιχειρούσαν να αναχωρήσουν παράνομα από την Ελλάδα με προορισμό άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Παράλληλα, συνελήφθη ένας διακινητής, κατασχέθηκε ένα όχημα και εντοπίστηκαν δύο πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα.