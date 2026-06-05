Πανελλαδικές 2026: Σε Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφιοι των ΓΕΛ

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων συνεχίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, με μαθήματα προσανατολισμού. Οι μαθητές εξετάστηκαν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), στη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και στην Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Στα Λατινικά, τα θέματα κρίθηκαν αναμενόμενα και σχετικά βατά, χωρίς εκπλήξεις ως προς τη μορφή και τη δυσκολία τους, καθώς παρέπεμπαν σε αντίστοιχες εξετάσεις προηγούμενων ετών.

Στη Χημεία, η εξέταση είχε σαφή κλιμάκωση δυσκολίας. Τα δύο πρώτα θέματα θεωρήθηκαν πιο εύκολα και προσιτά, ενώ τα επόμενα δύο απαιτούσαν μεγαλύτερη σκέψη και πιο ουσιαστική κατανόηση της ύλης, με λιγότερο τυποποιημένες απαντήσεις.

Στην Πληροφορική, τα θέματα χαρακτηρίστηκαν μέτριας δυσκολίας και αρκετά κοντά στο ύφος της περσινής εξέτασης, χωρίς ιδιαίτερες παγίδες. Η θεωρία ήταν προσιτή, ενώ τα πιο σύνθετα ζητήματα έμοιαζαν με τα περσινά, γεγονός που ευνόησε τους καλά προετοιμασμένους υποψηφίους.

Αύριο συνεχίζονται οι εξετάσεις για τους μαθητές των ΕΠΑΛ, με μαθήματα ειδικότητας όπως Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης.