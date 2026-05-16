Παιδιά σε σπίτι- τρώγλη- Συλλήψεις γονέων στους Αγίους Αναργύρους

Νέα υπόθεση με παιδιά ηλικίας 7, 5 και 3 ετών που ζούσαν σε άθλιες συνθήκες στους Αγίους Αναργύρους έρχεται στο φως, μετά από καταγγελία πολίτη στην αστυνομία.

Οι δύο γονείς συνελήφθησαν, ενώ τα παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων. Οι αρμόδιες αρχές φαίνεται πως γνώριζαν για την κατάσταση στο σπίτι της οικογένειας, πάνω από ένα χρόνο.