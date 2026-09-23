Ομηρεία στη Νίκαια: Οπλισμένος άνδρας κρατά τη γυναίκα του

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας άνδρας φέρεται να κρατά μέσα στο σπίτι τη γυναίκα του και να μην της επιτρέπει να εξέλθει, ενώ έχει δηλώσει ότι είναι οπλισμένος.

Στο σημείο έχουν σπεύσει αστυνομικές δυνάμεις, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού.

Λόγω της κινητοποίησης, η Τροχαία πραγματοποιεί εκτροπή της κυκλοφορίας στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Βουρνόβα, με την κίνηση προς την οδό Σοφοκλέους να έχει διακοπεί.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της γυναίκας ή για το εάν ο άνδρας έχει πράγματι στην κατοχή του όπλο.