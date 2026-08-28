Οκτάχρονος κινδύνευσε να πνιγεί

Σε εφιάλτη μετατράπηκε το παιχνίδι στη θάλασσα για τον οκτάχρονο Θανάση, ο οποίος κινδύνευσε να πνιγεί στην Κουρούτα Ηλείας.

Ο μικρός βρισκόταν μέσα στο νερό και έπαιζε με τους φίλους του, όταν, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, έχασε τις αισθήσεις του. Το παιδί μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό και με το σώμα του παγωμένο, δίνοντας μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Ο Βαγγέλης Δημητρόπουλος, διευθυντής του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αμαλιάδας, περιγράφει σε μια συγκλονιστική ανάρτηση τις δραματικές στιγμές και την προσπάθεια που κατέβαλε για να επαναφέρει τον οκτάχρονο.

Η μάχη είχε αίσιο τέλος. Ο Θανάσης απέκτησε ξανά σφυγμό και πίεση, άλλαξε χρώμα, άνοιξε τα μάτια του και άρχισε να κλαίει. Για τον γιατρό, εκείνο το κλάμα ήταν η μεγαλύτερη δικαίωση.

Η συγκλονιστική ανάρτηση του γιατρού

«Όταν βλέπεις ένα παιδί μπλε, άσφυγμο, με το κορμάκι του παγωμένο και την κοιλιά τούμπανο, συνέπεια πνιγμού, το μόνο που σκέφτεσαι είναι να ζήσει!Έκανα ό,τι μπορούσα, έκανα ό,τι έπρεπε! Το παιδί άλλαξε χρώμα, άρχισε να κλαίει, απέκτησε πίεση, σφυγμό, τα ματάκια του ανοιγόκλειναν… Πόση δικαίωση για έναν γιατρό ο αγώνας του, η προσπάθειά του να έχει επιτυχία! Ήθελε ο Θεός να ζήσει και θα ζήσει…Μπορώ να αράξω πλέον ήρεμος σε μια γωνιά, να κλάψω, να ανάψω ένα τσιγάρο, να χαλαρώσω…

Σ’ ευχαριστώ, Θεέ μου!»