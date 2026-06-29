Οι ήρωες της Καλλιθέας- Ευχαρίστησε τους σωτήρες της

Έρευνα διεξάγει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής για τα αίτια της πυρκαγιάς στο σπίτι της 72χρονης που σώθηκε την τελευταία στιγμή πηδώντας από το μπαλκόνι.

Η γυναίκα μίλησε σήμερα στις κάμερες για το εφιάλτη που έζησε και την προτροπή του κόσμου να πηδήξει από το μπαλκόνι για να σωθεί.

Για τις δύσκολες στιγμές των γονιών του, μίλησε και ο γιος της οικογένειας.