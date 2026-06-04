Οι φάμπρικες του ΟΠΕΚΕΠΕ- Κόλπο με δημόσιες εκτάσεις

Μεγάλα χρηματικά ποσά, καραμπίνες και δενδρύλλια κάνναβης, βρέθηκαν στην κατοχή των μελών του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, που εξαρθρώθηκε στην Κοζάνη.

Εν τω μεταξύ σοβαρές καταγγελίες για τα κυκλώματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη συνεργασία τους με υπηρεσιακούς παράγοντες έχει κάνει από το 2021 ο πρώην Περιφερειάρχης Γιώργος Κασαπίδης και ακόμη περιμένει απάντηση.