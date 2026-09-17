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Ο υπνοθεραπευτής και ο Μαζωνάκης

Στον ανακριτή για τη φωτογραφία
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
17/09/2026 20:09

Τη Δευτέρα αναμένεται να καταθέσει στον ανακριτή, ο υπνοθεραπευτής, ο οποίος έλαβε τις φωτογραφίες του Γιώργου Μαζωνάκη στο κινητό του, από την γιατρό που έχει συλληφθεί. Ο κατά δήλωση υπνωτιστής, θα κληθεί να εξηγήσει, σε τι κατάσταση ήταν ο τραγουδιστής στις φωτογραφίες, και για ποιο λόγο του εστάλησαν.

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