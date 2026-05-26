Νοσηλευτής καταδικάστηκε για σωματική βλάβη ανηλίκου

Σε φυλάκιση 10 μηνών, με τριετή αναστολή, καταδικάστηκε νοσηλευτής στη Θεσσαλονίκη που παραπέμφθηκε να δικαστεί με την αυτόφωρη διαδικασία, ύστερα από καταγγελία ότι άσκησε βία σε βάρος 16χρονου κατά τη διαδικασία σωματικού ελέγχου ενόψει της εισαγωγής του σε παιδοψυχιατρική κλινική νοσηλευτικού ιδρύματος της πόλης.

Το Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον 47χρονο κατηγορούμενο για πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος αδύναμου προσώπου, από υπόχρεο, με την αναγνώριση ελαφρυντικού πρότερου έντιμου βίου.

Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη κατόπιν μήνυσης που υπέβαλε η μητέρα του ανήλικου, η οποία κατήγγειλε ότι εντόπισε σημάδια στο χέρι και στον λαιμό του παιδιού της.

Απολογούμενος ο νοσηλευτής αρνήθηκε την κατηγορία, τονίζοντας ότι ακολουθήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Την ενοχή του ζήτησε η εισαγγελέας της έδρας, η οποία κατά την αγόρευσή της ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος «ξέφυγε», ενώ επισήμανε ότι το περιστατικό δεν αντιμετωπίστηκε με τον δέοντα τρόπο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ