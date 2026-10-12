Νικήτρια ζωής η 28χρονη Ειρήνη
Μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο
Ένα ιατρικό θαύμα πέτυχαν γιατροί στο Τορίνο, χάρη στο πρωτόκολλο Ελληνο-ιταλικής συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις.
Μια 28χρονη Ελληνίδα με σπάνια νόσο, υποβλήθηκε με επιτυχία σε μεταμόσχευση ως υπερεπείγον περιστατικό.
Στον ALPHA, μιλάει η κοπέλα, αλλά και ο γιατρός που έκανε την επέμβαση…, ο ίδιος γιατρός που έσωσε και το νεαρό Μάριο.
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