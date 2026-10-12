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Νικήτρια ζωής η 28χρονη Ειρήνη

Μεταμόσχευση ήπατος στο Τορίνο
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
12/10/2026 20:50

Ένα ιατρικό θαύμα πέτυχαν γιατροί στο Τορίνο, χάρη στο πρωτόκολλο Ελληνο-ιταλικής συνεργασίας για τις μεταμοσχεύσεις.

Μια 28χρονη Ελληνίδα με σπάνια νόσο, υποβλήθηκε με επιτυχία σε  μεταμόσχευση ως υπερεπείγον περιστατικό.

Στον ALPHA, μιλάει η κοπέλα, αλλά και ο γιατρός που έκανε την επέμβαση…, ο ίδιος γιατρός που έσωσε και το νεαρό Μάριο.

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