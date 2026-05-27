Νεκρό 10χρονο αγόρι από πτώση σε αρδευτικό κανάλι

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 10χρονο αγόρι από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερρών.

Οι Αρχές ενημερώθηκαν γύρω στις 11.45 το πρωί από κάτοικο του οικισμού για την πτώση του ανηλίκου κι αμέσως στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Πυροσβέστες κατάφεραν να ανασύρουν το αγοράκι από το νερό και το παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ. Σύμφωνα με πηγές της Αστυνομίας, παρά τις προσπάθειες διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του θανάτου έχει διαταχθεί ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Αστυνομία.