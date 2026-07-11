Νέες συλλήψεις για την MARFIN- 16 χρόνια στο σκοτάδι

Φωτογραφίες, ένα σακίδιο, και η ανάλυση τους με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αποτέλεσαν το κλειδί για την ταυτοποίηση των τριών συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin, που στοίχισε τη ζωή σε τρεις υπαλλήλους.

Συγκλονίζουν τα λόγια της διασωθείσας Μαρίας Καραγιάννη η οποία μίλησε στον Alpha.