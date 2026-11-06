Ναρκωτικά και Ράβδους ασημιού βρήκαν οι αστυνομικοί στο Αιγάλεω

Οι κατηγορούμενοι είχαν συστήσει και ενταχθεί σε εγκληματική ομάδα, τα μέλη της οποίας, χρησιμοποιώντας «επιχειρησιακά» οχήματα πραγματοποιούσαν διακίνηση εξαρτησιογόνων και αναβολικών ουσιών, με σκοπό το παράνομο κέρδος .

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι των μελών της εγκληματικής ομάδας, στην περιοχή του Αιγάλεω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-10- ράβδοι ασημιού και ψήγματα εργαστηριακού ασημιού, συνολικής εκτιμώμενης αξίας -43.000- ευρώ,

το χρηματικό ποσό των -15.000- ευρώ,

ποσότητα κοκαΐνης,

πλήθος φιαλιδίων με αναβολική ουσία,

-3- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

μαχαίρι στιλέτο και

-2- «επιχειρησιακά» οχήματα της εγκληματικής ομάδας.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά διαπιστώθηκε ότι το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των -100.000- ευρώ.