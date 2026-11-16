Μια Τυτώ (Tyto alba) απελευθερώθηκε στη Νάξο
Μια Τυτώ , το αρπακτικό που έχει καταγραφεί στο βίντεο εγκλωβίστηκε σε κατοικία της Χώρας Νάξου και χρειάστηκε την βοήθεια των μελών της οργάνωσης Naxos island wildlife protection.
΄΄Το αρπακτικό παραλήφθηκε από μέλος του Συλλόγου μας ζαλισμένο, πιθανώς λόγω σύγκρουσης, και αδύνατο. Έτσι, η Τυτώ έλαβε τις πρώτες βοήθειες και μόλις ανέκτησε τις δυνάμεις της, αφέθηκε ελεύθερη και πέταξε μες στο σούρουπο με το χαρακτηριστικό της αθόρυβο πέταγμα. Πηγή Naxos island wildlife protection
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