Μια Τυτώ (Tyto alba) απελευθερώθηκε στη Νάξο

Μια Τυτώ , το αρπακτικό που έχει καταγραφεί στο βίντεο εγκλωβίστηκε σε κατοικία της Χώρας Νάξου και χρειάστηκε την βοήθεια των μελών της οργάνωσης Naxos island wildlife protection.

΄΄Το αρπακτικό παραλήφθηκε από μέλος του Συλλόγου μας ζαλισμένο, πιθανώς λόγω σύγκρουσης, και αδύνατο. Έτσι, η Τυτώ έλαβε τις πρώτες βοήθειες και μόλις ανέκτησε τις δυνάμεις της, αφέθηκε ελεύθερη και πέταξε μες στο σούρουπο με το χαρακτηριστικό της αθόρυβο πέταγμα. Πηγή Naxos island wildlife protection