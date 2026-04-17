Μέτρα για τον αφθώδη πυρετό στη Λέσβο

Απογοητευμένοι δηλώνουν οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου μετά τη σύσκεψη που είχαν με την ηγεσία του υπουργείου αγροτικής ανάπτυξης και καταγγέλλουν οτι αναγκάζονται να πετάξουν 250 τόνους γάλα την ημέρα. Μάλιστα μια κτηνοτρόφος που βρίσκεται σε οικονομικό αδιέξοδο αυτοτραυματίστηκε.