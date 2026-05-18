Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στην Κρήτη

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Δευτέρας (18/5), μεγάλη επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης της ΔΑΟΕ, για την εξάρθρωση ρε εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται κατά περίπτωση σε υποθέσεις εκβίασης, εμπρησμών, φθορών, καθώς και απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 3 μέλη της οργάνωσης, καθώς και άλλα 3 άτομα για το αδίκημα της ζωοκλοπής.

Αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ με περισσότερα στοιχεία για την υπόθεση, τον αριθμό των συλληφθέντων και τη δράση της οργάνωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ