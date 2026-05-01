Με λευκά μπαλόνια το τελευταίο “αντίο” στον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με πατίνι
Με θλίψη και οδύνη είπαν συγγενείς και φίλοι το τελευταίο “αντίο” στον 13χρονο που σκοτώθηκε οδηγώντας πατίνι στην Μακρίσια Ηλείας.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε το μεσημέρι της Πρωτομαγιάς στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Μακρισίων, με πλήθος κόσμου να δίνει το παρών. Φίλοι και συμμαθητές έφτασαν στην εκκλησία κρατώντας λευκά μπαλόνια για να τον αποχαιρετήσουν με αυτόν τον τρόπο.
