Με ελικόπτερο απομακρύνθηκαν 10 σακούλες σκουπίδια από την κορυφή του Ταϋγέτου στα 2.407 μέτρα

Μια εικόνα που προκαλεί προβληματισμό αντίκρισαν οι ορειβάτες στην κορυφή του Ταϋγέτου, στα 2.407 μέτρα. Δίπλα στο ξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία, εκεί όπου βρέθηκαν για εργασίες συντήρησης, συγκέντρωσαν 10 σακούλες με σκουπίδια που είχαν αφήσει πίσω τους επισκέπτες.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε σήμερα, με ελικόπτερο των Ενόπλων Δυνάμεων το οποίο μετέφερε στην κορυφή ξύλινα δοκάρια για την ενίσχυση της στέγης του ναού.

Ενίσχυσαν τη στέγη με επτά δοκάρια

Μηχανικοί του Στρατού προχώρησαν στην τοποθέτηση επτά επιπλέον ξύλινων δοκαριών. Μέχρι σήμερα, η στέγη στηριζόταν σε μόλις τέσσερα, με αποτέλεσμα να υπάρχει ανησυχία για την αντοχή της τον χειμώνα.

Το εκκλησάκι βρίσκεται σε υψόμετρο 2.407 μέτρων και καλύπτεται για μεγάλα διαστήματα από χιόνι. Το πρόσθετο βάρος επιβαρύνει τη στέγη, γι’ αυτό και κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυσή της.

Ο Προφήτης Ηλίας είναι ο προστάτης της Αεροπορίας Στρατού. Στις εργασίες βρέθηκαν επίσης μέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας.

Δέκα σακούλες σκουπίδια στην κορυφή

Την ώρα που ολοκληρώνονταν οι εργασίες, οι ορειβάτες ανέλαβαν να καθαρίσουν τον χώρο γύρω από το ξωκκλήσι. Αυτό που αντίκρισαν ήταν απογοητευτικό: πεταμένα απορρίμματα σε ένα από τα πιο γνωστά σημεία του βουνού.

Συνολικά συγκέντρωσαν δέκα σακούλες σκουπιδιών, τα οποία εκτιμάται ότι άφησαν επισκέπτες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

Ο Μανώλης Αλοίμονος, μέλος του Ορειβατικού Συλλόγου Καλαμάτας, κατέγραψε τις εργασίες ενίσχυσης της στέγης και τον καθαρισμό του χώρου σε ανάρτησή του στο Facebook. Επισημαίνει, μάλιστα, ότι η απομάκρυνση των σκουπιδιών από την κορυφή του Ταϋγέτου απαιτεί σημαντικό κόστος, καθώς ενδέχεται να χρειαστεί ακόμη και ελικόπτερο.

Το μήνυμα είναι απλό: όσοι ανεβαίνουν στον Ταΰγετο για την πεζοπορία, τη θέα ή μια φωτογραφία στο ξωκκλήσι, πρέπει να παίρνουν μαζί τους και τα σκουπίδια τους.

Η προστασία του βουνού δεν μπορεί να γίνεται κάθε φορά με μια νέα επιχείρηση καθαρισμού.

Πηγή βιντεο/Φωτογραφία/Facebook/Alimonos Manolis