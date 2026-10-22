Μαριάνθη Σακαγιάννη: Αστυνομικός με στολή, ηθοποιός στη σκηνή

Την προστασία των παιδιών έχει στην πρώτη γραμμή της δουλειάς της η Μαριάνθη Σακαγιάννη.

Αστυνομικός στην υπηρεσία της, αλλά και ηθοποιός στη σκηνή, προσπαθεί να φέρει την αστυνομία πιο κοντά στην κοινωνία, με ιδιαίτερη έμφαση στους ανηλίκους.

«Η παραβατικότητα των ανηλίκων έχει πάρει κοινωνικές διαστάσεις. Γι’ αυτό πρέπει όλοι οι φορείς να κάνουμε την προσπάθειά μας», τονίζει, επισημαίνοντας την ανάγκη ενημέρωσης και πρόληψης.

Η επαφή με τα παιδιά ξεκινά από το σχολείο

Μέσα από ημερίδες σε σχολεία, αστυνομικοί ενημερώνουν μαθητές και εκπαιδευτικούς για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητά τους. Στόχος είναι να ευαισθητοποιήσουν τα παιδιά και να τους δείξουν ότι μπορούν να προσεγγίζουν την Αστυνομία χωρίς φόβο.

Παράλληλα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων έχει δημιουργήσει επιτροπή που αναδεικνύει ζητήματα ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Από την αστυνομική υπηρεσία στο θεατρικό σανίδι

Το 2019 ιδρύθηκε θεατρική ομάδα με τη συμμετοχή αστυνομικών, με στόχο να ενισχυθεί η επαφή τους με την κοινωνία μέσα από την τέχνη.

Στην Άρτα, το κοινό γνωρίζει πλέον τα μέλη της ομάδας όχι μόνο από την αστυνομική τους ιδιότητα, αλλά και από τη θεατρική τους παρουσία.

Η Μαριάνθη Σακαγιάννη συμμετέχει ενεργά σε αυτή την προσπάθεια, αξιοποιώντας το θέατρο, ως έναν διαφορετικό τρόπο επικοινωνίας με τους πολίτες.

Νέα παράσταση με κοινωνικό μήνυμα

Για τη φετινή χρονιά, η θεατρική ομάδα ετοιμάζει ένα κοινωνικό δράμα. Οι λεπτομέρειες της παράστασης θα αποκαλυφθούν σταδιακά.

Για την ίδια, η προσέγγιση των παιδιών και η πρόληψη της παραβατικότητας δεν αποτελούν υπόθεση μόνο της Αστυνομίας. Χρειάζεται συνεργασία, ενημέρωση και ουσιαστική παρουσία στην κοινωνία.

Και η θεατρική σκηνή γίνεται ένα ακόμη μέσο για να περάσει αυτό το μήνυμα.