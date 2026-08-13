Λουόμενοι παρασύρθηκαν από ρεύματα στο Ρίο

Δύο γυναίκες παρασύρθηκαν από θαλάσσια ρεύματα στη θαλάσσια περιοχή του Ρίου, με αποτέλεσμα να χρειαστούν άμεση βοήθεια για να επιστρέψουν στην ακτή.

Οι δύο κολυμβήτριες διαπίστωσαν ότι δεν μπορούσαν να κινηθούν κόντρα στο ρεύμα και άρχισαν να καλούν σε βοήθεια.

Ένα φέρι της πορθμειακής γραμμής Ρίου-Αντιρρίου έσπευσε κοντά τους, κατέβασε τον καταπέλτη και περισυνέλεξε με ασφάλεια τις δύο γυναίκες.

Μας ενημερώνει η Βικτωρία Δαράτου.